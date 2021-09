Torna il Soundscreen Film Festival. Opening Night sabato 25 settembre

L’attesa è finita. Approda a Ravenna la sesta nuovissima edizione di Soundscreen Film Festival, dal 25 settembre al 2 ottobre 2021 in presenza – nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie – presso il centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi e online con una programmazione speciale.

Il Festival interamente dedicato al rapporto tra Cinema e Musica – organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in convenzione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiC – Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con Bronson Produzioni e OpenDDB Produzioni dal Basso – apre sabato 25 settembre 2021 con una serata ricca di avvenimenti.

Sipario alzato alle 20.30 con un’esclusiva anteprima, appositamente commissionata da Soundscreen: il trio d’eccezione formato da Bruno Dorella (OvO, Bachi da Pietra, Ronin), Stefania Pedretti (OvO, Alos) e Giovanni Lami (progetto MU) accompagna con una live performance la proiezione de Il colore del melograno (1969, v. foto), capolavoro del regista sovietico Sergej Parajanov. Il film racconta la vita del trovatore armeno del Settecento Sayat-Nova, dall’infanzia alla corte regale, dal ritiro in convento alla morte, immagini ipnotiche e simboliche per uno dei lungometraggi più affascinanti ed emblematici del Novecento. L’evento è in collaborazione con Bronson Produzioni.

La notte è piccola e prosegue poi con i primi due titoli in gara del Concorso Internazionale per Lungometraggi: alle ore 22.10 Erasing Frank, dall’Ungheria passando per SIC Venezia 2021, un dramma tra punk e ribellione politica firmato dall’esordiente Gábor Fabricius; alle ore 23.59, in una speciale Midnight Screening per I cultori delle visioni a tinte forti, l’horror vampiresco di Jonathan Cuartas My Heart Can’t Beat Unless You Tell It To, film presentato all’ultimo Tribeca e vincitore di numerosi premi a Sitges 2020.

Tutte le proiezioni e gli spettacoli sono a ingresso limitato nel rispetto della prescrizioni sanitarie. Tutti i film sono proiettati in versione originale con sottotitoli italiani.

Biglietti:

Concorso Lungometraggi: € 3

Sonorizzazioni: € 5

La sezione Soundscreen.ER è a ingresso libero

Per prenotazioni (consigliato) festival@soundscreen.org tel 351.6473337

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL

Palazzo del Cinema e dei Congressi

Largo Firenze 1, RAVENNA

apertura: 30 minuti prima delle proiezioni

Per info e programma completo: info@soundscreen.org, www.soundscreen.org