Due repliche per Cappuccetto Rosso di TCP al Teatro Goldoni di Bagnacavallo

Accademia Perduta/Romagna Teatri sarà presente nell’ambito delle celebrazioni di San Michele a Bagnacavallo con una sua storica produzione in scena, in doppia replica, al Teatro Goldoni.

Domenica 26 settembre alle 17 e alle 20.30, la compagnia TCP Tanti Cosi Progetti di Danilo Conti e Antonella Piroli porterà in scena Cappuccetto Rosso, spettacolo tratto dalla fiaba classica cara a intere generazioni e realizzato dai due attori con l’ausilio di pupazzi.

La fiaba classica Cappuccetto Rosso è qui presentata nella versione che sembra essere più conosciuta, quella in cui nonna e nipotina, dopo essere state ingordamente mangiate dal lupo, vengono salvate dal provvidenziale cacciatore. Tuttavia non mancano omaggi alle altre numerose versioni, come quella narrata da Perrault, dai Fratelli Grimm e da quelle precedenti che trovano origine nell’oralità popolare.

Tutto questo come punto di partenza di un lavoro che ha portato la compagnia a una messa in scena con figure nella quale, parallelamente alla ricerca sul linguaggio della favola con le sue tante sfumature, approfondisce il lavoro sulle tecniche di animazione che da sempre ne caratterizzano le produzioni.

Biglietti 5 € (posto unico).

Prenotazioni telefoniche al numero 0546 21306 dal 20 al 24 settembre dalle ore 11 alle ore 13. Prevendita sabato 25 settembre dalle ore 10 alle ore 13 alla biglietteria del Teatro Goldoni.

Info: 0545 64330 – www.accademiaperduta.it