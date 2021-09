Il Brasil Festival arriva a Bagnara di Romagna: in Rocca il concerto di Stivali e Alessandro Gwis

Sabato 25 settembre alle 20.30 nella Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna ci sarà il concerto jazz per voce e pianoforte “Caro Chico”, con Susanna Stivali e Alessandro Gwis.

Il concerto è un omaggio alla musica e al genio di Chico Buarque de Hollanda e fa parte della 19esima edizione del Brasil Festival.

“Caro Chico” è l’ultimo progetto discografico di Susanna Stivali, registrato tra Italia e Brasile con la partecipazione di diversi musicisti provenienti da diversi stili ed esperienze musicali; brilla preziosa la presenza di Chico Buarque stesso, che duetta con Susanna Stivali in italiano in uno dei brani tradotti appositamente per il progetto: “Morena dagli occhi d’acqua”, tradotto dalla cantante stessa insieme a Max de Tomassi.

Il progetto è cantato interamente in italiano e racchiude alcuni dei più grandi nomi di autori e traduttori italiani di testi di Chico Buarque, da Sergio Bardotti ad altri grandi nomi come Bruno Lauzi, Ivano Fossati, Vinicio Capossela e ultimo in ordine di tempo Max de Tomassi, divulgatore della cultura musicale brasiliana in Italia, che ha tradotto diversi brani appositamente per il cd.

Aprono la serata Ivete Souzah e Massimo Scarpelli.

Il biglietto costa 10 euro ed è necessaria la prenotazione al 348 4832136. Il concerto si terrà anche in caso di maltempo. Ingresso a partire dalle 20.