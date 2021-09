Lugo. Alla Chiesa della Collegiata inizia la sesta edizione di “Col Canto”

Domenica 26 settembre alle 20.45 presso la Chiesa della collegiata di Piazza Savonarola parte la sesta edizione della rassegna musicale “Col canto. Gli strumenti e la voce in concerto nei luoghi d’arte”. Gli ospiti saranno il mezzosoprano Chiara Guglielmi e il chitarrista Massimo Agostinelli.

Chiara Guglielmi è un mezzosoprano originaria di Teramo, si è diplomata in canto e si è perfezionata con il maestro Giovanna Canetti. Nella sua carriera ricca di esibizioni soliste e in duo, si è esibita anche in Brasile e in Francia in chiusura di convegni scientifici con repertori di musica rinascimentale e napoletana; Recentemente si è esibita in concerti con l’Ensemble Baschenis a Carpi, Milano, Pavia e Como.

Massimo Agostinelli, di Ancona, si è laureato in chitarra con il massimo dei voti al Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli, sotto la guida di Bruno Battisti D’Amario. Ha dato inizio alla sua attività professionistica nel 1982, esibendosi in oltre novecento concerti solistici e cameristici nelle principali città italiane ed europee, ospite di prestigiosi enti ed associazioni musicali. È risultato vincitore assoluto di vari concorsi nazionali e internazionali di chitarra.

Attualmente è il direttore artistico dell’Associazione Musicale Ottocento. Inoltre, Agostinelli è impegnato nel campo della saggistica scrivendo regolarmente nelle principali testate giornalistiche per chitarra e in riviste specializzate internazionali, e tiene conferenze sulle tematiche musicali ottocentesche. L’ingresso è a offerta libera e per assistere all’evento sono necessarie tutte le normative Covid vigenti. L’evento è organizzato da Amici della scuola e della Musica in collaborazione co LaBCC e con il patrocinio del Comune di Lugo.