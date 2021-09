Ravenna. Alla Classense un torneo sul gioco di carte “Comedia-Inferno”

In occasione dell’apertura della mostra “Dante. Gli occhi e la mente. Un’Epopea POP”, la biblioteca Classense organizza un torneo basato sul gioco di carte “Comedia-Inferno”. Il gioco è un’opera unica nel suo genere tanto da aver ricevuto il patrocinio del Comitato nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Facile, intrigante e adatto a tutti, ripropone nelle carte le iconiche incisioni di Gustave Dorè.

Nel chiostro della biblioteca i giocatori si scontreranno domenica 26 settembre dalle 16 alle 19: tutti possono partecipare, dai 10 ai 99 anni. I creatori del gioco accompagneranno i partecipanti durante la partita e non sarà necessario avervi giocato in precedenza. Si giocherà a ogni turno contro altri tre giocatori e il giocatore che alla fine dei quattro turni avrà totalizzato il punteggio più alto vincerà il premio messo in palio.

L’iscrizione è gratuita e obbligatoria scrivendo a segreteriaclas@classense.ra.it o chiamando al numero 0544.482119.

È necessario essere muniti di Green Pass. In caso di maltempo il torneo si svolgerà alla biblioteca Holden.