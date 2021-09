Continua fino a fine settembre la mostra “Oltre l’Abisso la Luce” al Terme Beach Resort di Punta Marina

Ultimi giorni in mostra, alla galleria “Arte & Vacanze” del Terme Beach Resort di Punta Marina, per la personale dedicata all’artista abruzzese Sonia D’Alò, intitolata “Oltre l’Abisso la Luce”: che a seguito dell’interesse ottenuto da parte del pubblico è stata prorogata fino a fine settembre.

La mostra è curata da Andrea Petralia in collaborazione con mecenate.online. Nativa di Atessa in provincia di Chieti, dove vive e lavora, Sonia è architetto: ma fin da piccolissima ha mostrato la predisposizione ad esprimersi attraverso il disegno, le forme e i colori, e ha presto abbinato l’attività professionale alla produzione di lavori artistici, subito apprezzati. A partire dal 2008, ha partecipato a numerose mostre in tutta Italia, collaborando anche come illustratrice a diversi volumi e lavori.

La mostra è aperta ogni giorno, 24 ore su 24