InContemporanea. Alla Biblioteca Oriani di Ravenna un libro sul rapporto tra il fascismo la storia

Prende il via venerdì 1° ottobre alle ore 17.30, presso la Biblioteca di Storia Contemporanea “A. Oriani”, il nuovo ciclo della rassegna InContemporanea. La storia si fa in biblioteca. Si inizia con la presentazione del volume collettaneo, curato dalla dott.ssa Paola S. Salvatori, Il fascismo e la storia (Edizioni della Normale 2021).

Il volume, articolato in 12 saggi, riflette sull’uso politico strumentale dell’analogia storica durante il ventennio fascista. Attraverso una propaganda capillare, realizzata con l’attiva collaborazione del mondo della cultura e ricorrendo a tutti i mezzi di comunicazione dell’epoca, la storia, dall’antica Roma al Risorgimento, passando per il Medioevo e la Rivoluzione francese, con anche incursioni nel mondo del futuro e del fantastico, venne piegata alle esigenze di autorappresentazione e di consenso del regime.

La stessa figura di Mussolini fu in questo modo innestata in una narrazione unitaria dell’intera vicenda italiana, di cui egli portava a compimento, perfezionandole, le tendenze più profonde. Paola S. Salvatori è contrattista di ricerca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e docente a contratto di Comunicazione storica presso l’Università degli Studi Roma Tre. Discuteranno con lei i professori Andrea Baravelli (Università di Ferrara) e Massimo Baioni (Università di Milano).

L’accesso all’iniziativa è riservato ai possessori di certificazione verde (green pass), fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente. Per l’accesso e la permanenza in sala è obbligatorio l’uso della mascherina. Per garantire l’opportuno distanziamento i posti sono limitati, è quindi fortemente raccomandata la prenotazione.

Info e prenotazioni: 0544 214767, informazioni@bibliotecaoriani.it