Faenza. Ensemble Mosaici Sonori protagonista alla Sala Fellini

La seconda serata dei “Concerti d’Autunno”, organizzati dall’Associazione Musicale “Gabriele Fattorini” in collaborazione col Comune di Faenza, si svolgerà nella Sala Fellini a Faenza (Piazza S. Maria Foris Portam 2), mercoledì 29 settembre (ore 21). Protagonista l’Ensemble Mosaici Sonori composto da Morena Mestieri, flauto; Luigi Lidonnici, oboe; Agide Brunelli, clarinetto; Giampiero Montalti, violino; Elisa Nanni, viola e Piergiorgio Anzelmo, violoncello. In programma – sotto il titolo “Il Quintetto tra ‘700 e ‘900” – musiche di due compositori vissuti tra la seconda metà del Settecento e i primi decenni dell’Ottocento: Giuseppe Cambini (Quintetto n° 4 op. 9) e Ignaz Pleyel (Quintetto Es-dur op. 103). Le musiche di una coppia di autori, Artur Bliss (Conversations) e Sergej Prokofiev (Quintetto in sol minore op. 39), entrambi nati nel 1891 e scomparsi oltre la prima metà del Novecento, daranno vita alla seconda parte della serata.

L’Ensemble ha partecipato a diverse manifestazioni musicali esibendosi in vari Teatri, tra i quali Alighieri di Ravenna, Goldoni di Bagnacavallo, Masini di Faenza, Comunale di Ferrara. Ha tenuto concerti al Museo Nazionale e Palazzo Rasponi di Ravenna, Palazzo Milzetti in Faenza e in varie città Italiane, tra cui Milano, Bologna, Modena, Mantova, Pescara, Roma, Trento e Treviso. Gli elementi dell’Ensemble, individualmente, vantano importanti collaborazioni con personaggi assai noti, sia nell’ambito della musica lirica (i soprani Katia Ricciarelli e Chiara Taigi, i tenori Nicola Martinucci, Pietro Ballo, Alessandro Safina, Fabio Sartori) sia in quello della musica leggera (Lucio Dalla, Emji Stewart, Gino Paoli, Serena Autieri) e partecipato a spettacoli presentati da Pippo Baudo, Fabrizio Frizzi, Paola Saluzzi con la presenza di artisti quali Mogol e Ivano Marescotti. Inoltre hanno effettuato registrazioni per la Sony Music Messico e la Discoteca di Stato Italiana.

I “Concerti d’Autunno” sono organizzati grazie al contributo di: La BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese & imolese, Agenzia Viaggi Palumbo, BG Arredamenti e Ceramiche Gatti. Ingresso: offerta libera. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazione: 0546 614676 – 388 104 7968.

Le serate si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente anti-Covid. In osservanza al D. L. del 23/07/2021 si rende necessaria l’esibizione della certificazione Covid 19.