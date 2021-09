Omc, il progetto “Bi-rex” vince il concorso dedicato alle start up sulla transizione energetica

La “innovation room” interna ad Omc, una delle novità di questa edizione 2021, ha ospitato nel pomeriggio di ieri il concorso/incontro dedicato alle start up italiane attive su soluzioni o tecnologie che si occupano di transizione energetica: organizzato da OMC in collaborazione con InnovUp, che rappresenta il sistema italiano dell’innovazione, e con Joule, la scuola di Eni per l’impresa.

Sette i progetti presentati nel corso del pomeriggio, dopo l’introduzione del presidente di OMC, Monica Spada: fra i temi sviluppati, la creazione di batterie sostenibili, il recupero di acqua dalle estrazioni petriolifere, un sistema green per purificare l’ambiente, un modello di piccola pala eolica da utilizzare sui tetti cittadini. Al termine, dopo la riunione della commissione giudicante, è stato indicato vincitore il progetto “Bi-rex”, ideato da Greta Colombo Dugoni e Monica Ferro del Politecnico di Milano, che si è aggiudicato il premio di 5 mila euro.

“Bi-rex” ha come obiettivo la creazione di cellulosa ‘’tree free’’ e di chitina a partire dalle biomasse, scarti dell’industria agroalimentare, per dare vita a un tipo di carta ottenuto senza tagliare alberi e a bioplastiche completamente biodegradabili.

“Il progetto è giunto a uno stadio avanzato, abbiamo già brevettato la soluzione – chiariscono le due ideatrici, entrambe laureate in chimica – e ci auguriamo che nel giro di qualche mese sia possibile concretizzarlo operativamente. Questo premio è un importante riconoscimento alla validità della nostra idea, siamo davvero entusiaste”.

