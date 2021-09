Soundscreen Film Festival: il 29 settembre in anteprima regionale il documentario “Piazzolla – La rivoluzione del tango”

A Ravenna gli appuntamenti di SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL, tra le poche manifestazioni interamente dedicate al rapporto tra Cinema e Musica, al Palazzo del Cinema e dei Congressi sino al 2 ottobre, continuano a sorprendere con eventi ed anteprime cinematografiche.

La serata di mercoledì 29 settembre comincia nel segno del Concorso Internazionale per Lungometraggi, il meglio della recente produzione filmica mondiale a tema musicale. In programma alle ore 20.15 Zanka Contact, l’appassionata e folle storia d’amore tra l’ex rocker Larsen e l’amazzone di strada Rajae, ambientata nella scena underground marocchina, diretta da Ismaël El Iraki.

Alle ore 22.20 si prosegue con un omaggio in anteprima regionale: il 2021 celebra il centenario dalla nascita del genio del tango, Astor Piazzolla. Soundscreen Film Festival festeggia il leggendario musico bandoneonista argentino con una proiezione, Piazzolla, los años del tiburón (Piazzolla – La rivoluzione del tango, distribuito da Exit Media), applaudito documentario di Daniel Rosenfeld (nella foto la locandina del film). Campione d’incassi in patria, il film ha fatto la sua premiere al Festival IDFA di Amsterdam e ha vinto tra gli altri il Premio Sur (gli Oscar argentini) e il Premio Cóndor de Plata come Miglior Documentario.

SoundScreen Film Festival è diretto da Albert Bucci, organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in convenzione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiC – Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con Bronson Produzioni e OpenDDB Produzioni dal Basso.