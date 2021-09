Al via il MEI di Faenza: l’1 ottobre mostra dedicata a Patrick Zaki e tante altre iniziative

Venerdì 1 ottobre parte il MEI di Faenza con l’inaugurazione alle 16 della mostra dedicata a Patrick Zaki e con l’intervento delle istituzioni locali come il Sindaco Massimo Isola, l’Assessore alla Cultura di Castelbolognese Luca Selvatici, l’Assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori e tanti altri per l’Omaggio a Titta e le Fecce Tricolori, con i Santini e Strada Statale 16 con un ive acustico aperto da Sara Jane Ceccarelli, Premio Critica del Mei Superstage Jazz. Interverranno i ragazzi di Memorie Magnetiche di Ravenna sulla storia del rock in Provincia e gli studenti del Liceo Bassi di Bologna per il workshop sui Mestieri della Musica con Zainet.

Subito dopo alle 17 e 30 in Piazza Nenni Il MEI assegna il Premio alla Carriera a Luca Carboni, cantautore che ha segnato la scena musicale italiana negli ultimi quattro decenni, capace di cavalcare da protagonista la trasformazione della canzone d’autore italiana negli anni ’80 e ’90, portandola nel nuovo millennio e diventando un punto di riferimento per un’intera nuova generazione di artisti italiani, per lo piu tantissimi provenienti dalla nuova scena indie, mantenendo forte e costante la propria cifra artistica. Si parlera’ con la giornalista Rai Cristina Zoppa di diversi temi come: Ultimamente sui Social usa hashtag #stopensando. Anticipazioni sul futuro, a bottega da un cantautore. Cosa vuol dire essere indipendenti, Si stava meglio quando si stava peggio ovvero vantaggi e svantaggi nella produzione musicale di ieri e di oggi. Guardando Luca Carboni dall’esterno (se ti è possibile). Cosa hanno ritrovato in te gli autori e cantautori più giovani e cosa rubi tu a loro e Non solo Lucio Dalla. Quali sono gli altri incontri fondamentali della tua vita e Abbiamo parlato di tempo ma la Musica vive di Spazi. Come sarebbero i tuoi luoghi ideali della Musica, da quando si studia ai live? È cambiata la tua percezione e la tua idea a riguardo con la pandemia? Luca Carboni spiegato ai piccoli (tipo Vangelo o Divina Commedia spiegata ai bambini). Le tre o più canzoni fondamentali e i consigli per l’ascolto a tutti gli ascoltatori che parteciperanno all’incontro al quale sono stati invitati gli studenti delle Scuole di Musica Sarti e Artistation e delle Scuole Medie Superiori di Faenza attraverso gli Assessori alla Scuola Martina Laghi e ai Giovani Daniele Agresti.

Alle 21 infine grande momento con la presentazione esclusiva in Piazza Nenni della figurina esclusiva dedicata a Rino Gaetano per l’Omaggio a Rino Gaetano.

Il MEI 2021 – Meeting delle Etichette Indipendenti, giunto alla sua ventiseiesima edizione ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi, si riconferma la più importante rassegna della musica indipendente italiana. Per tre giorni il 1°, 2 e 3 ottobre la città di Faenza sarà teatro di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini.

L’edizione di quest’anno è dedicata a RINO GAETANO, a 40 anni dalla sua scomparsa. Venerdì 1° ottobre il MEI si aprirà proprio al Teatro Masini in Piazza Nenni con un omaggio a Rino Gaetano, suonerà la Rino Gaetano Band guidata dal nipote Alessandro Gaetano e gli ospiti Pierdavide Carone, Diana Tejera Cecco & Cipo, già premiati al MEI, che si esibiranno con la Rino Gaetano Band.

Rino Gaetano Forever!

Di seguito il commento del MEI alle iniziative legate a Rino Gaetano: “Non sembrano affatto passati 40 lunghi anni dalla scomparsa del grande cantautore, la sua musica è nel nostro quotidiano, risuona nelle radio, nelle televisioni, nelle piazze, nel cuore di tutti gli italiani. Oltre ad essere spesso omaggiata da artisti contemporanei, tanto è la potenza e la bellezza delle canzoni di Rino. E’ con grande gioia che annunciamo la Fan Forever Card #14 dedicata all’artista di origini calabresi.

Non potevamo scegliere occasione migliore per presentarlo che non fosse il MEI (http://meiweb.it/), lo storico Meeting delle Etichette Indipendenti, quest’anno dedicato proprio a Rino. La collaborazione tra il MEI e Figurine Forever si arricchisce ancora di più, la disponibilità della Famiglia Gaetano ha naturalmente reso il tutto possibile. Il concerto della Rino Gaetano Band, previsto per il 1 ottobre a Faenza, è stato l’apoteosi per rendere ancora più speciale l’uscita di questa nuova figurina solidale. Il MEI avrà l’esclusiva di questa uscita, solo successivamente le copie restanti saranno disponibili sul nostro sito ed in altri eventi.

Portando avanti la nostra linea editoriale di rappresentare gli artisti con la maglia della squadra del cuore o della propria città, abbiamo deciso di presentare Rino con la maglia del Crotone inizio anni 50 (il cantante era nato il 29 ottobre 1950), sua città di origine. Pensiamo sia un omaggio che sicuramente anche la città calabrese saprà apprezzare. La foto originale proviene dall’archivio di famiglia, scattata dalla signora Anna Gaetano, sorella di Rino; con un particolare del viso abbiamo realizzato la figurina.

RINO GAETANO PER IL MEYER! Il ricavato dalla vendita della figurina solidale sarà destinato all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze (https://www.meyer.it/). Una realtà importante, unica, di alta specializzazione e punto di riferimento nazionale. Una riuscita e affermata associazione tra nuove tecnologie, terapia e ricerca, sempre dalla parte dei bambini con alti livelli assistenziali. Una struttura che oltre alla cura e la scienza, concede il giusto e doveroso spazio all’umanità ed alla accoglienza dei piccoli pazienti e dei loro famigliari.

RINO GAETANO

Fan Forever Card #14 – Figurina + Cartolina Edizione limitata e numerata 300 copie

Costo contributo di 5 euro. Presentazione venerdì 1 ottobre alle ore 21 – MEI 2021 – Rino Gaetano Band in Concerto al Teatro Masini, Faenza

Come avverrà la distribuzione della figurina solidale di Rino Gaetano:

in esclusiva disponibile al concerto del primo ottobre della Rino Gaetano Band. Le rimanenze saranno disponibili nei giorni successivi del MEI presso lo spazio Figurine Forever, in collaborazione con il Music Day (http://www.musicdayroma.com/) all’interno della Fiera del Disco, Palazzo delle Esposizioni, Faenza.

Orari Fiera: sabato 2 ottobre dalle 10 alle 24, domenica 3 ottobre dalle 10 alle 20 . da lunedì 4 ottobre le eventuali rimanenze saranno messe in vendita sul sito di Figurine Forever e verranno comunicati i numeri disponibili. Ricordiamo che le cartoline della figurina solidale hanno un numero sequenziale da 1 a 300

Sono state stampate anche 15 copie omaggio, non hanno il numero consecutivo da 1 a 300. Le 15 copie sono state distribuite in questo modo: 10 copie alla famiglia Gaetano ed alla Rino Gaetano Band, 1 copia al MEI, 1 copia alla Fondazione Meyer, 1 copia al Music Day, 2 copie alla Associazione Figurine Forever”.

Il programma: http://meiweb.it/2021/09/02/annunciato-il-programma-con-i-primi-appuntamenti-del-mei-2021-che-si-terra-l1-il-2-e-il-3-ottobre-a-faenza-ravenna-ledizione-di-quest-anno-e-dedicata-a-rino-gaetano-a-40-anni-dalla-scompars-2/