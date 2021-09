Ileana Montini in dialogo con Antonella Baccarini a Santa Maria dell’Angelo a Faenza

La valigia di cuoio – In viaggio fra Novecento e Ventunesimo secolo è un libro racconto e riflessione, interpretazione appassionata e gioiosa, a tratti amara, sulla nostra società abituata al soddisfacimento narcisistico, al consumo rapido per sensazioni volatili, quello scritto da Ileana Montini (Brescia, Liberedizioni, 2021). Giovedì 30 settembre alle ore 17,30 ne parlerà l’autrice in dialogo con Antonella Baccarini. L’iniziativa, a cura della Biblioteca Diocesana Cicognani, si svolgerà presso lo spazio espositivo di Santa Maria dell’Angelo, Via Santa Maria dell’Angelo, a Faenza.

All’inizio il racconto di due cognomi- Pasini e Montini – della Romagna Toscana e Faentina, dalla fine dell’Ottocento, in uno scenario anarchico, repubblicano e cattolico, fino al fascismo e oltre; vi è anche la narrazione della toccante testimonianza di una amicizia tra due avversari politici.

Persino il viaggiare in luoghi lontani, in ambienti suggestivi – racconta l’autrice – è consumo che non lascia tracce e pensieri duraturi, perché è spesso soprattutto accumulo compulsivo di souvenir.

“Ileana Montini propone di ripensare il rapporto con la natura, con i cambiamenti climatici che hanno portato una profonda ferita alla pineta di Cervia con la tromba marina del 2019, anche per avviare un nuovo modo di fare i turisti – spiegano gli organizzatori dell’incontro -. Così come anche emerge nei racconti dei suoi viaggi in Italia e all’estero. La vita con il Covid 19 che da un anno ci affligge, rimanda all’esperienza della guerra: di quando l’autrice bambina viaggiava con la piccola valigia di cuoio sui treni. Attuale diventa il racconto di come affrontò un’altra tragedia, quella della nube radioattiva di Cernobyl, nella scuola media di Bellaria, per aiutare alunni/e ad elaborare la paura e reggere l’ansia. In conclusione il ricordo di due donne morte sul finire del 2020, che hanno segnato la vita dell’autrice come importanti mentori: Rossana Rossanda e Lidia Menapace”.

Ingresso libero, obbligo di greenpass.

ILEANA MONTINI è nata a Pola nel 1940 da genitori romagnoli. È stata insegnante di Educazione Artistica, Sociologia e Psicologia Sociale, pedagogista e psicologa psicoterapeuta. Come giornalista ha collaborato con quotidiani e periodici, tra i quali l’Avvenire d’Italia, Il Manifesto, Testimonianze, Noi Donne, Nuova Ecologia. Attualmente scrive su Italialaica e nel Blog “In barca”. Tra i suoi libri “La bambola rotta, famiglia, chiesa, scuola nella formazione delle identità maschile e femminile” (Bertani, 1975), “Parlare con Dacia Maraini” (Bertani, 1977), “Racconti di vita e di politica, Istria Romagna Lombardia 1949-1990″ (Il Ponte Vecchio, 2018). Ha vissuto in varie regioni e da due anni è ritornata in Romagna, a Cervia. È stata impegnata da giovane come dirigente nel Movimento Femminile della DC, poi molto attiva nel movimento femminista e nell’ambientalismo. In primavera ha pubblicato “La valigia di cuoio. In viaggio fra Novecento e Ventunesimo secolo” (Liberedizioni 2021).