Lugo. Maurizio Garuti presenta il suo ultimo libro “Fuga in Campagna”

Venerdì 1 ottobre alle 18 presso il Salone Estense della Rocca di Lugo, la biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo propone la presentazione dell’ultimo libro di Maurizio Garuti dal titolo “Fuga in campagna”, Minerva Editore, 2021. All’incontro dialogherà con l’autore la direttrice della biblioteca Luciana Cumino e saranno letti alcuni passi del romanzo da Saverio Mazzoni, attore teatrale bolognese.

Il libro racconta la storia di Andrea Traversi, stimato professore di liceo e scrittore cinquantenne, che trasferitosi in campagna per trovare ispirazione per i propri romanzi, si troverà a fare i conti con misteriosi accadimenti. Saranno le campagne delle nostre zone, un luogo apparentemente tranquillo, le ambientazioni del romanzo, che dai toni bucolici virerà verso il dramma e il thriller che coinvolgerà anche la famiglia del protagonista.

Maurizio Garuti ha lavorato come dipendente pubblico nella rete bibliotecaria della provincia di Bologna. La sua attività di scrittore spazia dalla narrativa al teatro, dalla satira del linguaggio quotidiano alla memoria orale. Frequenta il genere comico, quello drammatico, il thriller, e a volta li mescola insieme. Le sue storie se le inventa, ma spesso le cerca nella vita reale. È convinto che ogni persona racchiuda un romanzo potenziale: basta ascoltarla. Oltre che al “parlato” della gente, è attento alla scena ambientale in cui essa agisce. Alcuni suoi lavori narrano il paesaggio emiliano, intrecciando storia, geografia e antropologia. Spesso è chiamato nelle scuole, dove alcuni suoi libri sono oggetto di studio. Vive a San Giovanni in Persiceto (Bo).

Per l’accesso in biblioteca e assistere all’incontro è richiesto il Green Pass. Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca Trisi al numero 0545.38556 oppure alla mail trisi@comune.lugo.ra.it.