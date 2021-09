Soundscreen Film Festival. Il 30 settembre proiezione di Metropolis accompagnato da duo musicale

Prosegue senza soste la sesta edizione di SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL, al centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi di Ravenna sino al 2 ottobre prossimo. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in convenzione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiC – Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, dedica la serata del 30 settembre agli ormai tradizionali Eventi Satellite Soundscreen, ovvero i grandi classici del cinema muto sonorizzati dal vivo dai migliori musicisti della scena indie italiana.

Alle ore 20.30 il duo formato dal sound designer Luca Maria Baldini e dalla violinista italo-spagnola Eloisa Manera è alle prese con l’accompagnamento musicale live del capolavoro di Fritz Lang Metropolis (1923). Suoni suggestivi per la famosa storia di fantascienza: anno 2026, un gruppo di industriali governa il pianeta, relegando i lavoratori in un mondo sotterraneo, in cui subiscono ogni sorta di maltrattamento. Tuttavia, un androide dalle sembianze femminili li ispira alla rivolta. L’evento è in collaborazione con Bronson Produzioni.

Nota: la versione sonorizzata è una versione integrale del film restaurata in seguito al ritrovamento in Argentina, nel 2008, di alcune parti di pellicola considerate perdute.