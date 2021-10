A breve in libreria il libro degli Extraliscio: 70 anni di musica e storia dell’Italia

Il 14 ottobre esce in libreria “Extraliscio – Una storia punk ai confini della balera” (La nave di Teseo), il primo libro degli Extraliscio, l’eclettico gruppo guidato dallo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, accompagnato dalla star del liscio Moreno Il Biondo e dalla “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara.

Un libro che comincia con la foto inedita di copertina di Oliviero Toscani, apre il cassetto dei ricordi con una prefazione di Ermanno Cavazzoni e prosegue tra aneddoti mai raccontati e foto di archivio, che ripercorrono 70 anni di musica e di storia dell’Italia: da quando non c’erano ancora il liscio e le balere, dall’America al Brasile alla Romagna, da Secondo Casadei a Raoul Casadei, dal Leoncavallo di Milano al Chet Baker di Bologna, al Teatro Ariston con il suo Festival di Sanremo. Tre vite da romanzo – un romanzo d’avventura e musica a tre voci – quelle dei tre componenti della band romagnola che nell’ultimo anno ha incantato l’Italia con il suo punk da balera e ora si prepara a inondare di energia le librerie, dopo oltre 30 tappe del tour estivo e concerti esplosivi giunti dove questo genere musicale eclettico non era mai arrivato, dal palco del Festival di Sanremo a quello di Isola Edipo alla Mostra del Cinema di Venezia.

Gli Extraliscio con Elisabetta Sgarbi e la sua Betty Wrong Edizioni Musicali, hanno lanciato il liscio nel futuro… la musica che ha fatto ballare intere generazioni incontra le chitarre noise, l’elettronica, il rock, il pop in un’esplosione di suoni, ironia, gioia e libertà! E questa musica a sua volta incontra il cinema, la fotografia, la letteratura, in una commistione che non esaurisce mai la creatività.

All’interno del libro sarà presente un segnalibro speciale con un codice per accedere gratuitamente per un mese a Nexo+ e a tutti i suoi contenuti, scoprendo in anteprima il film “Extraliscio – Punk da balera. Si ballerà finché entra la luce dell’alba” di Elisabetta Sgarbi, il filmino “La nave sul monte” di Elisabetta Sgarbi (disponibili entrambi dal 15 ottobre) e tutta la Costellazione dedicata a Elisabetta Sgarbi, Betty Wrong e La nave di Teseo.

Il 16 ottobre gli autori Mauro Ferrara, Moreno Conficconi e Mirco Mariani saranno ospiti al Salone del Libro di Torino (Palco Live, ore 18) per una serata speciale tra musica e parole, insieme a Elisabetta Sgarbi.

È in radio il singolo “La nave sul monte” degli Extraliscio (https://youtu.be/rH3YDTmVEsA filmino con la regia di Elisabetta Sgarbi) estratto dal doppio album “È bello perdersi” (Betty Wrong Edizioni Musicali / Sony Music), disponibile in versione fisica (doppio CD e doppio Vinile) e digitale.

Gli Extraliscio si esibiranno il 17 novembre a Parigi in occasione de “La Milanesiana d’autunno, ideata a diretta da Elisabetta Sgarbi”. Maggiori informazioni: www.lamilanesiana.eu.

