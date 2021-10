Teatro di Conselice: riparte la programmazione con “Il Sindaco pescatore”

“Riviviamo il Teatro“, la rassegna di appuntamenti teatrali a Conselice, riparte con quattro nuovi spettacoli, a partire da sabato 2 ottobre alle 21 nell’ambito del programma delle Manifestazioni del XV Anniversario del Monumento alla Stampa Clandestina e alla Libertà di stampa con lo spettacolo “Il Sindaco pescatore”, che vede in scena l’attore Ettore Bassi, per la regia di Enrico Maria Lamanna e la drammaturgia di Edoardo Erba. Il testo è tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo e dai racconti di chi lo ha conosciuto e non lo vuole dimenticare.

Racconta la storia di Angelo Vassallo, un sindaco, ma anzitutto un uomo, che ha pagato con la vita il proprio impegno ambientalista e l’amore per la sua terra, il Cilento. Amato dai suoi concittadini, viveva in Campania, regione malata e straordinaria. Noto come Sindaco Pescatore per il suo passato da pescatore e per l’amore del mare e della sua terra che nella sua attività di amministratore lo hanno sempre ispirato. Esempio di rigore, ha sempre fatto rispettare la legge con modi fermi che hanno permesso di mantenere intatta la bellezza di uno dei luoghi più caratteristici del Cilento; emblematica la sua ordinanza di una multa fino a mille euro per chi viene sorpreso a gettare a terra cenere e mozziconi di sigarette: un solo mozzicone inquina un metro cubo di acqua per un anno intero.

La sera del 5 settembre 2010 mentre rincasava alla guida della sua auto, è stato barbaramente e vigliaccamente ucciso per mano di uno o più assassini rimasti ignoti. il 10 febbraio 2018 più di 500 persone tra Sindaci, amministratori locali e semplici cittadini hanno marciato per chiedere di non archiviare l’inchiesta sul suo omicidio.

Ettore Bassi nel 1993 esordisce come conduttore nel programma “La banda dello Zecchino” e nel 1994 recita nella miniserie TV Italian Restaurant regia di Giorgio Capitani. Da quel momento e per molti anni alterna il lavoro di conduttore a quello di attore di fiction, fotoromanzi, cinema e teatro. Diventa molto conosciuto interpretando il ruolo del maresciallo Andrea Ferri nella fiction “Carabinieri” (Canale 5) che gli fa vincere la Telegrolla d’oro come migliore attore di fiction nel 2003. Tantissime le serie televisive a cui ha partecipato, ricordiamo solo quelle degli ultimi anni: “Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo” su Rai 1 (2016), “La porta rossa” serie tv su Rai 2 (2017), “L’isola di Pietro” serie tv su Canale 5 (2018) e sulla stessa emittente nel 2021 in “Svegliati amore mio”. Si è fatto apprezzare per le sue doti artistiche e comunicative nello show “Ballando con le stelle” su Rai 1 (2019) in cui è arrivato in finale e si è classificato secondo. In teatro sta recitando in altre due produzioni “Mi amavi ancora …” e “L’attimo fuggente”.

La stagione prosegue sabato 23 ottobre insieme a Paola Quattrini, Paola Barale e Mauro Conte che porteranno in scena “Slot” uno spettacolo di Luca De Bei sul tema della dipendenza del gioco d’azzardo e sull’importanza della presa di coscienza delle proprie debolezze per riuscire a uscirne. Terzo appuntamento sabato 27 novembre con “È cosa buona e giusta”, spettacolo interpretato da Michele La Ginestra insieme ad altri quattro giovani attori che affronta il grande tema delle barriere generazionali tra genitori e figli, tra professori e studenti, tra adulti e i giovani. Chiude la stagione sabato 18 dicembre lo spettacolo “Lo stallo” che riporta in scena il grande teatro canzone. Interpretato da David Riondino e la sorella Chiara, lo spettacolo è scritto da Sandro Luporini, grandissimo autore e soprattutto inventore insieme a Giorgio Gaber del teatro canzone. Una serata ricca di monologhi e di tante canzoni dal vivo.

Al momento la normativa vigente fissa la capienza della sala al 50%: 199 posti. Per rispettare il distanziamento sociale, pertanto si è scelto di non effettuare il diritto di prelazione sugli abbonamenti. Per questa stagione ciascun abbonato sceglierà un nuovo posto temporaneo. Dal 6 agosto l’accesso alle sale teatrali è consentito esclusivamente a chi è munito di Certificazione Verde Covid-19. La certificazione non viene richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Info e prenotazioni: Tel. 0542 – 665185 – cell. 333 – 5748015 oppure cell. 353 -4045498 e-mail: biglietteriateatroconselice@gmail.com

Biglietteria aperta sabato 2 Ottobre: ore 9.30 – 12.30 e 19.00 – 21.00.

Prevendita online dei biglietti di tutti gli spettacoli in cartellone su www.vivaticket.it

BIGLIETTO: intero € 16,00 – ridotto € 14,00 – speciale (solo residenti) € 13,00

ABBONAMENTO 4 spettacoli: Intero: 55,00 – Ridotto: € 50,00 (* under 25, over 65, soci Caffè delle Ragazze, studenti, tesserati Emergency, tesserati Libera, dipendenti Hera. Le persone con disabilità al 100% hanno diritto al biglietto omaggio e l’accompagnatore al biglietto a tariffa ridotta. Le persone con disabilità con percentuale inferiore hanno diritto al biglietto ridotto). Dedicato (solo residenti): € 45,00.

Il Teatro Comunale di Conselice è in via Selice 127-129. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del Comune di Conselice e Bottega del Buonumore. Per ulteriori informazioni visitare i siti www.comune.conselice.ra.it, www.labottegadelbuonumore.it o www.davidedalfiume.it