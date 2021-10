Sold out all’inaugurazione della mostra dedicata a Patrick Zaki, allestita da Amnesty International che resterà allestita per tre giorni alla Galleria della Molinella, così come all’omaggio a Titta e le Fecce Tricolori con gli interventi dei Santini e Strada Statale 16, che ha visto la presentazione di Memorie Magnetiche e I Mestieri della Musica di Zainet insieme al MEI. Per l’amministrazione comunale di Faenza, hanno portato i loro saluti il sindaco Massimo Isola e il Vice Sindaco Andrea Fabbri. Presenti anche l’Assessore alla Cultura del comune di Castebolognese, Luca Selvatici.

Un sold out pieno di giovani che ha visto la Piazza Nenni piena, all’incontro con Luca Carboni, premiato per la Carriera dal MEI, in un incontro condotto dalla giornalista Rai Cristina Zoppa, dal quale è stato tratto uno speciale che andrà in onda in Rai nei prossimi giorni. Un incontro profondo e commovente con tantissime domande anche da parte del pubblico, rivolte ad un artista che ancora oggi ispira tanta nuova scena musicale indipendente italiana.

Infine, tutto esaurito anche per l’omaggio a Rino Gaetano al Teatro Masini con la Rino Gaetano Band e tanti ospiti, in occasione dei 40 anni dalla scomparsa del grande artista, ricordato anche con una figurina celebrativa.

“Il MEI Anno Zero si conferma la manifestazione a maggior traino turistico, culturale ed economico della città di Faenza”, affermano soddisfatti gli organizzatori.