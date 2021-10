Al Palazzo dei Congressi di Ravenna inizia la rassegna cinematografica “Per non morire di televisione”

Lunedì 4 ottobre alle ore 18.30 inizia la diciannovesima edizione della rassegna cinematografica Per non morire di televisione, che si svolgerà presso il Palazzo del Cinema e dei Congressi in Largo Firenze 1 a Ravenna, organizzata dall’Associazione Ravenna Cinema in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e della Regione Emilia-Romagna. Otto film selezionati fra i migliori e più importanti della stagione. Otto film in anteprima per la nostra città, di cui uno, La pittrice e il ladro, in anteprima nazionale.

Trasformazione è la parola chiave del programma di questa edizione. Da Pepsi, militante transessuale in Shelter a Björn Andresen il ragazzo più bello del mondo come lo definì Visconti per il film Morte a Venezia, dalla storia di Maria Concetta Cassarà nel Colore della sera a quella di Barbora Kysilkova che nel film La pittrice e il ladro esplora la nascita e lo sviluppo di un’amicizia impossibile. E ancora, la trasformazione di una donna nel film Nilde Iotti, il tempo delle donne e la trasformazione di un Paese attraverso l’arte grafica di Francesco Tullio Altan e il racconto di una famiglia coinvolta e stravolta dalla Storia narrata nel film L’occhio di vetro. Infine il teatro con 50 – Santarcangelo Festival, un affascinante viaggio nelle vicende di questo straordinario festival che ha sempre proposto le trasformazioni del teatro di sperimentazione nazionale e internazionale.

Il programma

4 OTTOBRE

Ore 18.30

Shelter – Farewell to Eden

di Enrico Masi | Italia – Francia | 2019 | 81′

Shelter è la storia di Pepsi, militante transessuale nata nel Sud delle Filippine in un’isola di fede musulmana. Dal Mindanao alla giungla di Calais, Pepsi rincorre il riconoscimento di un diritto universale, vivendo l’odissea dell’accoglienza in Europa.

Il regista e l’assistente alla regia saranno presenti in sala

Ore 21

Il ragazzo più bello del mondo (The Most Beautiful Boy in the World)

di Kristina Lindström, Kristian Petri | Svezia | 2021 | 93′

La vita dell’attore e musicista svedese Björn Andresen è cambiata per sempre all’età di 15 anni, quando ha interpretato Tadzio, l’oggetto dell’ossessione di Gustav von Aschenbach/Dirk Bogarde in Morte a Venezia: un ruolo che ha portato il maestro italiano Luchino Visconti a definirlo il ragazzo più bello del mondo.

Presentato al Sundance Film Festival 2021.

5 OTTOBRE

Ore 18.30

Il colore di sera

di Spartaco Capozzi | Italia | 2020 | 83′

Il regista Spartaco Capozzi incontra Maria Concetta Cassarà, un’anziana signora di origine siciliana che ha iniziato a dipingere solo dopo i sessant’anni. Sullo sfondo di una Bologna in trasformazione, un viaggio intimo nel misterioso universo creativo di una donna che ha incontrato l’arte quasi senza volerlo.

Il regista e la produttrice saranno presenti in sala

Ore 21

La pittrice e il ladro (The Painter and the Thief)

Di Benjamin Ree | Norvegia | 2020 | 102′

Il film racconta la nascita e lo sviluppo del bizzarro rapporto di amicizia che si instaura tra due persone che appartengono a mondi diversi. Barbora infatti è un’artista e Karl è un ladro tossicodipendente che ha rubato i suoi quadri.

Il documentario ha vinto il World Cinema Documentary Special Jury Award for Creative Storytelling al Sundance Film Festival 2020.

Anteprima nazionale

6 OTTOBRE

Ore 18.30

Nilde Iotti, il tempo delle donne

di Peter Marcias | Italia | 2020 | 80′

La vicenda umana e politica di Nilde Iotti viene ricostruita grazie alle testimonianze di chi l’ha conosciuta e ha collaborato con lei. Si forma così progressivamente il ritratto di una donna che ha lasciato un segno nella politica italiana del secolo scorso in favore di tutte le donne.

In collaborazione con Associazione Pereira APS

Ore 21

Mi chiamo Altan e faccio vignette

di Stefano Consiglio | Italia | 2019 | 74′

Francesco Tullio Altan si racconta e viene raccontato da chi gli è vicino (la moglie, gli amici) e dai suoi personaggi che, in alcuni casi, assumono le sembianze di Angela Finocchiaro, Paolo Rossi e Stefania Sandrelli.

Il regista sarà presente in sala

7 OTTOBRE

Ore 18.30

L’occhio di vetro

di Duccio Chiarini | Italia | 2020 | 75′

A partire dal diario scritto in guerra dal prozio, il regista indaga un versante nascosto della propria famiglia per comporre un mosaico inedito e sfaccettato della storia d’Italia.

Vincitore come Miglior documentario italiano al Festival dei Popoli 2020.

Ore 21

50 – Santarcangelo Festival

di Michele Mellara, Alessandro Rossi | Italia | 2020 | 76’

Il documentario racconta il cinquantennio di questo festival dedicato alle arti. È una celebrazione della manifestazione, ma allo stesso tempo della scena artistica e teatrale italiana. A raccontarlo sono gli stessi direttori artistici tramite gli spettacoli messi in scena nelle varie edizioni.

Inizio proiezioni ore 18.30 e ore 21 – Ingresso € 3

Info e prenotazioni (consigliate): ravennacinema@gmail.com

tel 351.6473337 (ore 15-20 solo durante i giorni della rassegna)