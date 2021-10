Giovanni Allevi ospite al Mercato Coperto di Ravenna

Dal Mercato Coperto di Ravenna l’annuncio a sorpresa era arrivato ieri: questa mattina è arrivato come ospite il Maestro Giovanni Allevi in occasione del convegno S.E.M.I. 2021 a cura di Cultura Italiae, per un incontro sul tema dell’Eresia, voluto e moderato da Angelo Argento, Presidente di Cultura Italiae.

“Un grazie speciale al Maestro Giovanni Allevi, artista di genio e persona affabile e sensibile! È stato un vero piacere, Maestro. Alla prossima visita!” scrivono sulla pagina Facebook del Mercato Coperto, insieme ad alcune foto che testimoniano l’evento.