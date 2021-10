MEI di Faenza. Domenica 3 ottobre in piazza del Popolo il fisarmonicista Alvio Focaccia insieme alla Banda Città di Tolentino

L’assicuratore e musicista faentino Alvio Focaccia è una vera star della musica faentina: ha radunato centinaia di persone sul balcone del suo quartiere e su facebook per i suoi incontri musicali serali e nel weekend per i suoi concerti-aperitivi. Alcune immagini delle sue esibizioni sono state scelte nel video della Coca Cola pro raccolta per la Croce Rossa con la canzone di Cesare Cremonini.

Gli spettacoli, a sorpresa, continueranno e tra questi ci sarà l’ospitata straordinaria al MEI di Faenza domenica 3 ottobre. Il MEI l’ha invitato domenica 3 ottobre alle ore 16 con la sua fisarmonica sul palco centrale di Piazza del Popolo aprirà con alcune musiche del folklore romagnolo alla Banda Città di Tolentino, ospite del MEI e vincitrice del contest RiarrangiaRiz del MEI e della Fondazione Riz Ortolani per gli arrangiamenti per bande italiane.