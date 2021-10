ArtBonus. 12mila euro di donazioni dal mecenate Mixer per la mostra Albrecht Dürer di Bagnacavallo

Il Museo Civico delle Cappuccine con la mostra “Albrecht Dürer”, progetto espositivo 2019/2020 del Comune di Bagnacavallo, ha raccolto 12mila euro di donazioni grazie al mecenate Mixer Spa e al progetto ArtBonus.

Rendere il territorio protagonista e fautore della propria identità, favorire la partecipazione diretta di cittadini, imprese ed enti nel recupero del patrimonio diffuso, offrire un momento di visibilità e riconoscimento agli istituti promotori e loro benefattori: sono i molteplici obiettivi del concorso Art Bonus, collegato all’omonimo programma di sostegno al mecenatismo, lanciato nel 2014 dal Governo, che riconosce ai donatori un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate a sostegno di un bene culturale.

La premiazione dei finalisti della quinta edizione, con i dieci progetti finanziati più votati dal pubblico sul portale concorsoartbonus.it, si terrà giovedì 7 ottobre, nel convegno di apertura di LuBeC – Lucca Beni Culturali, incontro internazionale dedicato alla filiera beni culturali – tecnologie – turismo, in programma per due giorni al Real Collegio. Il primo classificato per il 2020, con 2.314 voti, è stato il restauro della Fonte di San Francesco a Ponte San Giovanni, del Comune di Perugia.

Ideato nel 2016 da Ales – Arte Lavoro e Servizi spa, società in-house del MiC e da Promo PA, fondazione di ricerca attiva nel campo della formazione e dei beni culturali e organizzatrice di LuBeC, il concorso Art Bonus ha superato le difficoltà organizzative imposte dalle restrizioni sanitarie per il Covid-19, mantenendo aperto un canale di comunicazione per gli enti locali, le istituzioni culturali e i donatori, sulle attività intraprese sul territorio. Il conferimento delle targhe di riconoscimento in occasione di LuBeC si terrà alla presenza di Mario De Simoni, presidente e amministratore delegato di Ales, Carolina Botti, direttrice di Ales e referente Art Bonus per il MiC e Francesca Velani, direttrice della manifestazione.

“L’Art Bonus è una storia di grande successo – dichiara il ministro della Cultura, Dario Franceschini -. A sette anni dalla sua entrata in vigore sono stati raccolti circa 600 milioni di euro di donazioni per la tutela del patrimonio culturale e il sostegno allo spettacolo dal vivo. Gli oltre 23mila nuovi mecenati dell’arte confermano inoltre quanto la cittadinanza e i territori vogliano partecipare in modo diretto alla salvaguardia del patrimonio culturale. In questi anni sono fiorite moltissime iniziative ma quella di maggiore rilievo è sicuramente il concorso ‘Progetto Art Bonus dell’anno’ che, edizione dopo edizione, ha visto crescere i partecipanti e consolidare il coinvolgimento di intere comunità. È importante adesso che questa volontà di donare al patrimonio culturale continui a crescere”.

La raccolta Art Bonus ha sostenuto il progetto espositivo dedicato ad Albrecht Dürer in programma per l’autunno-inverno 2019/2020, gli eventi connessi (visite guidate, laboratori, incontri e conferenze) e la realizzazione del catalogo. Il museo conserva oltre 15mila pezzi tra opere d’arte di vario genere, si compone di un corpus di arte antica e una sezione di arte dal XX secolo a oggi che presenta autori locali. Le donazioni ricevute dal mecenate Mixer Spa sono pari a 12mila euro, voti registrati 729.