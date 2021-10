Conversazioni sull’arte alla scoperta del patrimonio cittadino al Museo Nazionale di Ravenna

I Sevizi Educativi del Museo Nazionale di Ravenna – Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna – propongono anche per l’anno scolastico 2021-2022 una serie di conversazioni sull’arte, l’iconografia, la storia e l’archeologia per approfondire la conoscenza del patrimonio cittadino.

Il primo ciclo sarà dedicato principalmente all’evento espositivo “Al mio Maestro piacque di mostrarmi…” organizzato per il VII centenario dantesco e si terrà presso il Museo Nazionale di Ravenna in via S. Vitale secondo il calendario seguente:

Mercoledì 6 ottobre 2021, ore 17.30

Origine e vicende dei disegni danteschi del MNRa

Luisa Tori

Giovedì 14 ottobre 2021, ore 17.30

In occasione della Festa della Storia 2021

Dormit puer. Il sarcofago di Tiberio Claudio Felice Vittorino e il suo corredo sconosciuto Paola Novara.

Giovedì 21 ottobre 2021, ore 17.30

Dante e gli artisti contemporanei.

L’apporto dell’Accademia alla mostra Paola Babini.

Giovedì 4 novembre 2021, ore 17.30

Al mio maestro piacque di mostrarmi… Una mostra nell’anno di Dante

Emanuela Fiori

Giovedì 18 novembre 2021, ore 17.30

Disegni danteschi – Giorgio De Chirico

Claudio Spadoni

Giovedì 25 novembre 2021, ore 17.30

Donne benedette, antiche, sfacciate. Alcuni personaggi femminili della Commedia Francesca Masi

Giovedì 9 dicembre 2021, ore 17.30

I temi danteschi tra narrativo e simbolico

Giovanni Gardini