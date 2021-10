Nel centro di Cervia torna la Festa di Halloween tra spettacoli e divertimenti, mercatini ed escape room

Il Consorzio Cervia Centro informa che tornano mostri e brividi nel centro di Cervia in occasione della festa di Halloween. Dal 30 al 2 prende corpo il programma di Halloween Cervia 2021 tra spettacoli e divertimenti, mercatini ed escape room che si svolgono in piazza Garibaldi e in altri luoghi del centro storico.

Il programma è in definizione e verrà caricato sulla pagina: https://www.cerviaevents.it/halloween-2021/ e verrà caricato sulla pagina: