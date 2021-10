Festival dello Sviluppo Sostenibile: due serate di proiezione di cortometraggi a Cervia

Il 2021 segna la quinta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il Comune di Cervia partecipa con l’organizzazione di “Corti Sostenibili”, proiezioni di cortometraggi sul tema della sostenibilità, selezionati tra i prodotti pervenuti per Cinemasuono Festival 2021.

Dopo il primo appuntamento svoltosi presso la Biblioteca di Cervia Maria Goia, altri due appuntamenti intendono unire sensibilizzazione e cinema: mercoledì 6 ottobre presso la Sala Malva Nord (via dei Papaveri 43) alle 18.30 e mercoledì 13 ottobre alle 21 allo Spazio Culturale Scambiamenti (via I. Nievo 2).

L’iniziativa è inserita nell’ambito del Progetto “Giovani promotori dell’Agenda 2030“, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna (LR n.6/2004).

Per qualsiasi informazione, ci si può mettere in contatto via mail scrivendo a scambiamenti@comunecervia.it, telefonando al 3382196514, oppure via Facebook collegandosi alla pagina Scambiamenti – Spazio Culturale.