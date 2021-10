Ravenna. Corso di alta formazione per creazione vocale e sonora

Un corso di alta formazione per pratiche di creazione vocale e sonora, con incontri, seminari ed anche il confronto diretto con artisti. Attività formativa rivolta ad artisti e professionisti del settore messa in campo da ‘Malagola’, scuola di vocalità e centro studi sulla voce di Ravenna. Si tratta di una iniziativa unica in Italia anche per il respiro internazionale dei docenti.

Il corso, che dal 18 ottobre 2021 al 14 aprile 2022 si svolgerà tra il Teatro Rasi e gli spazi di palazzo Malagola a Ravenna, è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna con un finanziamento di oltre 72 mila euro di risorse europee del Por Fse 2014-2020, con anche un contributo di 28 mila euro di Scena Unita, fondo privato gestito dalla Fondazione Cesvi in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub.

L’iniziativa, di cui Fondazione Simonini segue per Ravenna Teatro gli aspetti progettuali e gestionali, fa parte delle attività di formazione teorico-pratiche avviate dal Centro di produzione e neo ente di formazione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro.

Oggi a Bologna, al Teatro dell’Arena del Sole, la presentazione della attività di formazione di ‘Malagola’ alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura e paesaggio, Mauro Felicori.

“Siamo in una stagione di grande competizione tra sistemi territoriali e la cultura è uno straordinario strumento che va fatto crescere. E la nostra terra è la capitale mondiale della formazione culturale- ha detto l’assessore Felicori-, con la sua millenaria università e le altre strutture di cui siamo dotati. Questa centralità va difesa con tutti mezzi possibili. E nel campo della cultura ci sono due modi per farla crescere: uno è quello dell’ingegnere, disegnando grandi sistemi funzionali, l’altro è quello del giardiniere che dà luce e acqua a ciò che ha nel proprio giardino. Il percorso formativo che parte oggi è proprio questo: una comunità, e diverse intelligenze, in un progetto per preservare e trasmettere cultura”.

Il progetto ‘Malagola’, ideato e diretto da Ermanna Montanari, rappresenta il percorso cardine del Centro di produzione Teatro delle Albe – Ravenna Teatro, ed è sostenuto dal Comune di Ravenna dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero della Cultura. Al fianco di Montanari – co-fondatrice e direzione artistica del Teatro delle Albe nonchè attrice iconica e pluripremiata per la sua ricerca attoriale e sulle pratiche legate alla vocalità e al rapporto inscindibile con la creazione musicale e sonora – in qualità di vicedirettore, lo studioso e docente dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna Enrico Pitozzi.

Il corso

La frequenza è gratuita per gli artisti e i professionisti partecipanti. Ha avuto 131 candidature per 15 posti disponibili. Nel gruppo di selezionati ci sono figure che gravitano a diverso titolo nell’ambito della creazione e della comunicazione artistica nello spettro ampio che va dal teatro (performer, attori, cantanti e/o strumentisti) alla produzione multimediale (radio, audioguide e audiolibri).

Molte sono le figure che andranno a comporre il corpo docente, al confine tra territori artistici e ricerca, tra musica e teatro, creazione e attività formativa. Il modello di collaborazioni può prevedere anche residenze artistiche e, tra i nomi coinvolti, insieme a Montanari e Pitozzi, quelli di Meredith Monk, Mariangela Gualtieri, Moni Ovadia, Chiara Guidi, Francesca Proia, Roberto Latini, Mirella Mastronardi, Francesco Giomi, Luigi Ceccarelli, Diego Schiavo, Daniele Roccato, Alvin Curran. Tra gli ospiti Vinicio Capossela e anche foniatri come Franco Fussi e teorici del calibro di Piersandra Di Matteo, Valentina Valentini, Caterina Piccione e Bonnie Marranca, oltre a importanti esponenti del management della arti performative, come Patrizia Cuoco e lo sfaff del Teatro delle Albe. La direzione organizzativa del progetto è affidata a Silvia Pagliano, lavorando con la squadra organizzativa e tecnica del Teatro delle Albe/Ravenna Teatro.

Tra i partner del corso a livello regionale, nazionale e internazionale che aderiscono al progetto: Istituzione Biblioteca Classense, Mar – Museo d’Arte della Città, Fondazione Flaminia, Fondazione Ravenna Manifestazioni-Ravenna Festival, Istituto Superiore di Studi Musicali G. Verdi, Ater Fondazione, Santarcangelo dei Teatri-Santarcangelo Festival, L’arboreto – Teatro Dimora Mondaino, Associazione Culturale Masque Teatro, Fondazione I Teatri, La Voce Artistica, Pms Studio Music Label and Recording Studio, BH Studio, Start Cinema, Edison Studio Associazione Culturale, Italian and American Playwrights project-Umanism LLC- Martin E. Segal Theatre Center, The International Voices Project.

‘Malagola’ ha, inoltre, il supporto di Gruppo Boero, Premium Partner Ufficiale del Padiglione Italia, di Expo 2020 Dubai- attraverso il Brand ATTIVA e il partner Tintored di Crespellano-Valsamoggia (Bo).