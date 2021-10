“Dagli scarabocchi alla firma”: Candida Livatino presenta il suo libro sulla grafologia a Riolo Terme

La grafologia è una scienza che aiuta a conoscere la nostra anima. Esiste un significato che va oltre il segno che una mano può tracciare su un foglio. Siano parole scritte, scarabocchi o disegni, il risultato di quel movimento parla di noi. Così Candida Livatino introduce il suo ultimo libro Dagli scarabocchi alla firma che verrà presentato sabato 9 ottobre alle 17.30 in anteprima in Emilia- Romagna nella Sala Murri del Grand Hotel delle Terme di Riolo (ingresso su prenotazione 0546 71041 – accesso solo con Green Pass valido).

Da Mattarella a Conte, a Trump, a Ronaldo, a Totti, ai Reali Inglesi, a Buonarroti, a D’Annunzio, Rossini, e poi ancora Borsellino, Falcone, Livatino e Aldo Moro e molte altre ancora le personalità e profili di personaggi della cronaca nera come Stasi, Bossetti, Bilancia e Pacciani, verranno analizzate in questo excursus ideale di Candida Livatino che sarà condotto dalla giornalista Maria Luigia Casalengo.

Dal modo in cui scriviamo, da come occupiamo lo spazio rispetto ai margini, dal tipo di forza che imprimiamo e dai tanti segni che lasciamo sul foglio di carta possiamo cogliere gli aspetti più profondi della nostra personalità e del nostro stato d’animo. Sta all’abilità di chi conduce l’analisi grafologica capire quello che è strutturale e quello che invece è legato al momento.

Questo manuale racchiude strumenti comprensibili anche ai non addetti ai lavori e una prospettiva ogni volta differente per raggiungere un unico obiettivo: conoscere meglio se stessi e gli altri. Spesso parlando al telefono disegniamo degli scarabocchi, a volte comprensibili a volte no. Quello che conta è che quel gesto, in apparenza senza significato, risponde a un nostro profondo e misterioso bisogno.

Alcune note biografiche:

Candida Livatino è giornalista pubblicista, perito grafologo, ed è specializzata in diverse aree della grafologia, fra le quali l’analisi della scrittura e dei disegni dell’età evolutiva e la valutazione grafologica finalizzata alla selezione del personale. È iscritta all’A.G.I., Associazione Grafologica Italiana. Attualmente collabora con Mattino Cinque, Quarto Grado, Forum, Le Iene e con le testate giornalistiche del gruppo Mediaset per l’analisi grafologica dei personaggi al centro di fatti di cronaca. Ha vinto il Premio Barocco nel 2013 e il Premio Internazionale Bronzi di Riace nel 2019.