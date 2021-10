Festa del castello: a Bagnara di Romagna Dante è protagonista di un weekend di eventi

Oggi, Sabato 9, e domenica 10 ottobre la Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna si prepara ad accogliere la tredicesima Festa del castello, con presentazioni, spettacoli e laboratori che vedranno protagonista Dante Alighieri.

Si parte sabato 9 ottobre alle 17 con la presentazione del libro Dante in Romagna. Mito, leggende, aneddoti, tradizioni popolari e letteratura dialettale (Il Ponte vecchio, 2020) con l’autore Giuseppe Bellosi e l’editore Marzio Casalini. Alle 20.30 nell’auditorium parrocchiale si terrà lo spettacolo “Dannatissimo Dante: due attori al cospetto del sommo poeta e della sua Divina commedia”, a cura di Alessia Canducci, Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia.

Domenica 10 ottobre dalle 15.30 in collaborazione con Feudalesimo e libertà si potrà assistere al “Tg feudale – Edizione speciale sull’Inferno dantesco”; a seguire, la presentazione del libro La Divina commedia quasi mille anni dopo, l’inferno in chiave ironica secondo lo stile degli autori, e per chiudere “La ruota della tortura, intrattenimento per il pubblico”.

Alle 16.30 un Dante in versione moderna incontra le famiglie e rivela aspetti poco noti che ne fanno un personaggio davvero più moderno di quanto si possa pensare in “Dante, ma tu chi sei? Intervista semiseria al sommo poeta”. Il programma per i bambini si arricchisce grazie a “I mostri dell’inferno di Dante”, laboratorio artistico per bambini dai 6 anni a cura di Lisa Emiliani (storica dell’arte e atelierista) e di Enrico Folli (attore e fumettista).

Sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 sarà possibile anche visitare il Museo del castello.

Per lo spettacolo del sabato sera è consigliata la prenotazione, mentre per gli altri appuntamenti si accoglieranno partecipanti fino a capienza massima degli spazi.La Festa del castello è realizzata dal Comune di Bagnara di Romagna, in collaborazione con la cooperativa Il Mosaico e con il contributo di Con.Ami e Fondazione Cassa di risparmio di Imola.

Programma – Festa del castello 2021

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il numero 0545 905540, oppure scrivere a museodelcastello@comune.bagnaradiromagna.ra.it.