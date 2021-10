Ravenna, The Italian Accordion Bros e Orchestra della Cappella Musicale in concerto a San Francesco

Domenica 10 ottobre alle ore 19:30 con il patrocinio del Comune di Ravenna Assessorato alla cultura e grazie alla collaborazione con la Capit di Ravenna e con la Cooperativa Mosaici Sonori, Musica&Spirito torna a stupirci con un nuovo evento. Protagonista indiscussa, come al solito, la musica barocca. Questa volta, però, la Basilica di San Francesco riserva una sorpresa: oltre alla consueta partecipazione dell’Orchestra della Cappella Musicale, il duo di fisarmonicisti “The Italian Accordion Bros” – Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin – si unirà all’esecuzione dei brani. La serata propone un programma originale adattato per i due strumenti: ecco che si potrà fare l’ascolto di “Concerto in do maggiore BWV 1061” di Johann Sebastian Bach tradotto nel linguaggio delle fisarmoniche. Ma non solo, gli altri brani, che animeranno l’appuntamento di domenica, spaziano nell’epoca barocca attingendo dai suoi più grandi esponenti. Vivaldi, Haendel e Albinoni, saranno le colonne portanti di un momento che utilizza l’arte per trasmettere spiritualità. Un’esperienza in cui potersi immergere in una dimensione che sembra stare fuori dal mondo: musica e spirito.

Ingresso libero. Non è necessaria la prenotazione.