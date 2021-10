Teatro Goldoni di Bagnacavallo: terminata la prima parte dell'intervento di riqualificazione

È terminata nei giorni scorsi la prima parte dell’intervento di riqualificazione riguardante restauri di arredi d’epoca, allestimenti e impianti del Teatro Goldoni di Bagnacavallo. Questa prima fase si è conclusa con la sostituzione delle 112 poltrone della platea, che hanno ripreso i colori e le caratteristiche di quelle preesistenti. In precedenza, altri lavori avevano riguardato il recupero degli arredi, la tinteggiatura e la pulizia di bagni e camerini e il ripristino dei pavimenti in legno di platea e palco.

Si è trattato di interventi fondamentali per la ripresa della stagione teatrale prevista per fine ottobre, ma già anticipata nelle scorse settimane da alcuni appuntamenti in occasione della Festa di San Michele. I prossimi lavori in programma riguarderanno la riqualificazione energetica e il completamento della parte impiantistica del teatro. L’importo complessivo delle opere, pari a 300.000 euro, è finanziato per metà dal Comune con risorse proprie e per l’altra metà dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Legge 13/99 sullo spettacolo.