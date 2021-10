Bagnacavallo. Scuola d’arte Ramenghi: selezione per 6 incarichi per lo svolgimento di laboratori artistici

È pubblicato sul sito internet del Comune di Bagnacavallo l’avviso pubblico per il conferimento di sei incarichi per lo svolgimento di laboratori da tenersi presso la Scuola comunale d’Arte Bartolomeo Ramenghi nel periodo compreso tra novembre 2021 e maggio 2022.

Le attività laboratoriali previste e per le quali ci si può candidare riguardano diverse discipline artistiche: tecniche di incisione, lavorazione ceramica, pittura per adulti e adolescenti, disegno e discipline artistiche per bambini (fasce di età 4-10 anni e 11-14 anni).

La domanda di ammissione deve essere presentata entro le 13 di lunedì 25 ottobre 2021 tramite due modalità: a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Bagnacavallo o a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in piazza della Libertà 5.

La graduatoria sarà formulata sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati quanto a titoli posseduti e ad acquisita e comprovata esperienza professionale specifica rispetto all’oggetto del laboratorio, maturata in anni precedenti. Tali requisiti andranno esplicitati in dettaglio nel curriculum professionale da allegare alla domanda di partecipazione.

L’avviso pubblico e i moduli di domanda sono disponibili nella home page del sito del Comune: www.comune.bagnacavallo.ra.it

Informazioni:

Ufficio Cultura del Comune

0545 280889

cultura@comune.bagnacavallo.ra.it