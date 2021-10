“Piccoli esiti di tempo e di pietra” di Giona Collinelli in mostra a Bagnacavallo

Piccoli esiti di tempo e di pietra è il titolo della mostra personale di Giona Collinelli, che esporrà i suoi mosaici nella vetrina di Bottega Matteotti di Bagnacavallo dal 14 ottobre al 30 novembre.

«“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa e il suo cuore è un artista.” Questa considerazione attribuita a San Francesco d’Assisi – osserva Collinelli – mi ispira. Il lavoro paziente e meticoloso delle mani, il pensiero che immagina e guida per dar forma a un’opera, piccola o grande che sia, la soddisfazione e la gioia che si innestano in quello che realizzo, sono i cardini della mia scelta di fare il mosaicista: l’artigiano dell’antica pratica musiva, che custodisce il patrimonio della tradizione e il sapere del mestiere. Ma che guarda anche avanti in cerca di una personale sintesi tra artigianato e arte.

Il resto è materia. Tagliata a mano, pezzo per pezzo, tessera per tessera. E tempo. In questo mondo sempre più virtuale, che usa e getta, che tocca e fugge – conclude l’artista – il mosaico continua a non aver fretta e rinchiude il tempo nell’opera.»

Giona Collinelli, nato a Lugo nel 1992, inizia a occuparsi di arte frequentando il quinquennio dell’Istituto d’Arte per il Mosaico Gino Severini di Ravenna. Si laurea nel 2016 presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna e completa la sua formazione con il biennio specialistico di Mosaico nel 2018. Nel 2011 collabora con il celebre studio Akomena Spazio e Mosaico durante uno stage estivo. Questa esperienza, che gli consente di avere un primo contatto con l’ambiente professionale di produzione di mosaici d’arte, segna il punto di partenza della sua attività di artigiano del mosaico artistico.

Piccoli esiti di tempo e di pietra fa parte di Bottega Matteotti: Arte in vetrina, spazio espositivo permanente curato da Andrea Tampieri.

Le mostre sono organizzate dall’associazione culturale Controsenso in collaborazione con Bottega Matteotti (via Matteotti 26), con il patrocinio del Comune.

Informazioni:

0545 60784

www.bottegamatteotti.it

