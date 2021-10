Sofia Donato della Scuola Malerbi di Lugo vince il primo premio alla competizione internazionale “Young Verona Piano Competition”

Domenica 10 ottobre la sedicenne Sofia Donato si è aggiudicata il primo premio nella categoria fino ai 16 anni alla competizione internazionale “Young Verona Piano Competition” grazie ad una grande esibizione che le ha garantito un punteggio di 95/100.

Sofia, allieva del Maestro Mauro Minguzzi alla Scuola Malerbi e del Maestro Ingrid Fliter presso l’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola, è stata l’unica italiana vincitrice di primo premio in tutte le categorie del concorso. Con l’esecuzione delle Variazioni in do minore di Ludwig van Beethoven e dell’Intermezzo e finale del Carnevale di Vienna di Schumann ha saputo conquistare la prestigiosa giuria composta dai Maestro Jean-François Antonioli, Roberto Pegoraro, Edoardo Strabbioli e Salvatore Spanò.