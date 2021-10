In stazione a Lavezzola inaugura il progetto multimediale “Dal treno alla bicicletta”

Nei pressi della stazione ferroviaria di Lavezzola si inaugura venerdì 15 ottobre alle ore 12,30, il progetto multimediale “Dal treno alla bicicletta” voluto dall’Amministrazione comunale e finanziato dal GAL Delta 2000 nell’ambito degli interventi sul territorio del Parco, mirati a “un utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili”.

Al taglio del nastro parteciperanno il Sindaco di Conselice, Paola Pula, Nicola Pasi, Sindaco referente per i trasporti e l’innovazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e Marco Parati, architetto e progettista di Underground Studio Progetti Bologna, che ha curato la realizzazione dell’installazione multimediale e l’intero progetto.

A pochi passi dall’ingresso della stazione ferroviaria è stato allestito un container con al suo interno un percorso urbano interattivo e multimediale con un blog di immagini, suoni e piante dettagliate per scegliere quale percorso intraprendere dentro il Parco del Delta del Po.

Un percorso che in parte si “attiva” solo quando il fruitore lo utilizza, con la creazione di un’attività ludica e didattica, uno spazio di parcheggio e uno per la ricarica delle biciclette elettriche. La struttura, completamente eco–sostenibile, può essere facilmente smontabile e ricollocata in altre situazioni ambientali, definisce e concretizza un altro tassello del percorso partecipativo di “Rigeneriamo Lavezzola” che ha visto la partecipazione dei cittadini.