Ravenna. Teatro, Galla & Teo: aperte le iscrizioni a una nuova stagione

L’associazione culturale Galla & Teo ha aperto le iscrizioni a una nuova stagione dedicata al teatro aperto a tutti, dai bambini di 8 anni agli adulti. Ormai forti di alcuni anni di esperienza, i gruppi nati in seno all’associazione crescono ogni anno e sono aperti ad accogliere nuovi aspiranti attori: gli incontri dedicati ai bambini saranno incentrati sulla scoperta delle emozioni e della personalità, sul superare le incertezze senza smettere di giocare e divertirsi; i laboratori per ragazzi e adulti saranno un’occasione per mettersi in gioco rivolta a chi avesse voglia di imparare qualcosa di nuovo, in un ambiente sicuro e libero.

Oltre ai consolidati laboratori annuali l’associazione da quest’anno propone dei laboratori di ricerca alla scoperta di nuove forme e tecniche di rappresentazione. Per venire incontro alla recente situazione sanitaria rispettando le normative in vigore per partecipare ai laboratori per gli iscritti dai 12 anni in su sarà obbligatorio essere muniti di Green Pass.

La partenza dei laboratori annuali è prevista per giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 ottobre 2021. Per i laboratori di ricerca, invece, i tempi e le modalità di svolgimento verranno stabiliti appena definiti i percorsi formativi.

Galla & Teo nasce a Ravenna nel 2002: il suo impegno pluriennale consiste proprio nella direzione di laboratori teatrali rivolti a bambini, adolescenti e adulti. La maggior parte dei tutor proviene da un percorso interno all’associazione stessa: questa affezione ha permesso di stabilire un’importante continuità tra il passato e il presente di questi laboratori, senza, appunto, precludere l’ingresso a nuovi aspiranti appassionati, grandi e piccoli.

Tutte le informazioni sui laboratori e le iscrizioni sono disponibili sul sito web www.gallaeteo.org.