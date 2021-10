Alla sala consiliare del Comune di Conselice la presentazione de “La montagna capovolta”

Nella mattinata di sabato 16 ottobre alle 11, alla sala consiliare del Municipio di Conselice, si terrà la presentazione del libro “La montagna capovolta. Le migrazioni narrate ai bambini” di Francesca La Mantia.

Un nuovo volume, splendidamente illustrato da Cinzia Battistel, della serie “La storia narrata” di Gribaudo Editore, che affronta temi importanti e delicati, per permettere ai bambini di comprenderli nel modo a loro più consono.

Nonna Caterina, che vive da sessant’anni in Belgio, porta il nipotino Rocco a visitare i luoghi della sua infanzia, sulla Majella, in Abruzzo. Mentre Rocco scopre panorami mozzafiato, per Caterina questo viaggio ha il sapore della riconciliazione con il passato; un passato duro, segnato dall’emigrazione della sua famiglia in Belgio, dove l’Italia nel dopoguerra spedì 64 mila uomini a lavorare nelle miniere di carbone, promettendo il miraggio di un futuro più roseo. Invece, la famiglia di Caterina in Belgio trovò la tragedia, quando l’8 agosto del 1956 nella miniera di Marcinelle scoppiò un incendio che causò la morte di 275 uomini, tra cui suo padre.

L’evento è realizzato dalla biblioteca comunale Giovanna Righini Ricci di Conselice in collaborazione con l’Associazione culturale Shahrazad.

Per accedere alla sala consiliare del Municipio di Conselice, via Garibaldi n.14, è necessario esibire il Green Pass per i maggiori di 12 anni.

Per informazioni 0545 986930 e biblioteca@comune.conselice.ra.it.