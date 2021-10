Bagnacavallo, inaugurata la mostra “Il tempo e la memoria”, che propone le più recenti creazioni pittoriche di Pierina Martelli

È stata inaugurata ieri domenica 17 ottobre presso il Sacrario dei Caduti di Bagnacavallo la mostra Il tempo e la memoria, che propone le più recenti creazioni pittoriche di Pierina Martelli. Sono intervenute accanto all’artista la sindaca Eleonora Proni e la curatrice Liliana Santandrea. Ha presentato la mostra il critico d’arte Carlo Polgrossi.

Pierina Martelli, artista dal consolidato percorso creativo, presenta quindici collage a olio su tela realizzati dal 2018 al 2021. L’artista si distingue nel panorama artistico contemporaneo per la particolarità delle tematiche affrontate e il felice uso del colore, guidato da una sapiente ed energica gestualità. Nelle opere in mostra presenta intense immagini costruite per frammenti, un collage di pensieri, riflessioni, emozioni capace di creare e ricreare figure dense di originali fascinazioni.

La mostra è visitabile fino al 31 ottobre presso il Sacrario dei Caduti di via Garibaldi 45 il venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Ingresso libero. Necessario il green pass.