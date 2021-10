Fusignano: “Oltre il sogno”, Arrigo Sacchi torna alla “sua” mostra per condurre due visite guidate speciali

La mostra, “Oltre il Sogno. L’emozione del calcio totale di Arrigo Sacchi”, allestita al museo civico “San Rocco” di Fusignano, nei prossimi giorni sarà protagonista di due visite guidate riservate e “speciali”, condotte dallo stesso Arrigo Sacchi. Martedì 19 ottobre ci sarà una visita particolarmente sentita e carica d’affetto, che vedrà il “Mister” condurre gli ospiti e gli operatori della casa protetta “Giovanardi e Vecchi” alla scoperta delle mille curiosità della mostra.

Mercoledì 20 ottobre è attesa una delegazione della Nazionale italiana di calcio, guidata dal coordinatore delle nazionali Maurizio Viscidi, dall’allenatore della Under 21 Paolo Nicolato, e da due storici assistenti di Sacchi come il preparatore atletico Vincenzo Pincolini e Italo Graziani, osservatore per la Nazionale italiana.

L’esposizione è strutturata in diverse sezioni tematiche, attraverso un vivace racconto visivo fatto di ricordi inediti, maglie, immagini e oggetti ormai passati alla storia sportiva; filmati; fotografie dagli esordi del Arrigo nei campi polverosi della Romagna fino alle istantanee dei trionfi più straordinari.

La mostra, a ingresso gratuito, è aperta al pubblico fino al 7 novembre 2021 ogni sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. L’iniziativa è promosso dal Comune di Fusignano, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Regione Emilia-Romagna, Auser, in collaborazione con Hera, Romagna Acque, Cm Manzoni e la Gazzetta dello sport.

Per ulteriori informazioni, chiamare lo 0545 955663 o scrivere a urp@comune.fusignano.ra.it.