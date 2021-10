Dante Plus 700 non si ferma, inaugura infatti online il 18 ottobre, sul sito www.danteplus.com , in occasione della Settimana della lingua italiana nel mondo 2021 dedicata a Dante Alighieri, il tour virtuale della mostra “Dante Plus 700 USA edition”, realizzato da Publis ICC.

La mostra, tenutasi all’interno degli spazi della biblioteca Alfredo Oriani di Ravenna, in compartecipazione con il Comune di Ravenna e il Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 700 anni, nei mesi di luglio e agosto, vanta circa 150 opere aventi come protagonista il volto del Sommo poeta: le opere, alcune inedite ed altre provenienti dalle passate edizioni, sono il frutto di un’attenta ricerca nata nel 2014, con la partecipazione di artisti e artiste di caratura internazionale.

La presentazione del tour virtuale sarà accompagnata dal video dell’inaugurazione di Dante Plus 700 tenutasi il 9 luglio scorso dove la città di Ravenna ha visto come protagonista il volto di Dante realizzato da Alessandro Tricarico su tutta piazza San Francesco, opera maestosa che è diventata il simbolo dei festeggiamenti del settecentenario della morte del Sommo poeta. Tutti gli Istituti italiani di cultura degli Stati Uniti: Chicago , New York, Los Angeles, San Francisco e Washington condivideranno il virtual tour sui loro portali.

Nello stesso periodo la mostra sarà visibile online in Bangladesh, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Dhaka; nelle strade di Dakar grazie alla collaborazione con l’Istituto italiano di cultura di Dakar; in Etiopia a Addis Abeba presso l’Istituto italiano di cultura di Addis Abeba e a Beirut presso l’Istituto Italiano di Cultura di Beirut.

Ecco il VIRTUAL TOUR: https://my.matterport.com/show/?m=Dbf5TYa8T6A.