Ravenna. L’apertura della stagione d’Opera diventa un dono per gli over 65. Ingressi omaggio alle recite de L’isola disabitata

L’ormai prossima apertura della Stagione d’Opera 2021/22 del Teatro Alighieri, il cui itinerario di sei titoli si dipana fino a marzo, offre l’occasione per invitare a teatro gli over 65: per festeggiare il ritorno in scena della grande tradizione del melodramma, chi ha più di 65 anni può richiedere due biglietti omaggio per una delle recite de L’isola disabitata (sabato 23 ottobre alle 20.30 e domenica 24 alle 15.30), che Franz Joseph Haydn compose nel 1799 per la corte ungherese e che a Ravenna è stata affidata a Fanny e Alexander, per la regia di Luigi De Angelis e con la direzione musicale di Nicola Valentini alla testa del Dolce Concento Ensemble.

Per ricevere i biglietti, fino a esaurimento posti disponibili, è necessario presentarsi alla Biglietteria del Teatro muniti di un documento di identità. Annullato il distanziamento e ripristinata la capienza al 100% nei teatri, rimane obbligatorio indossare la mascherina ed esibire il Green Pass.

Informazioni 0544 249244