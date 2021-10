Conclusa la decima edizione di Poesia al bar. Importante donazione dei Lions Club Milano Marittima

Nel 2021 si è conclusa la decima edizione del concorso Poesia al bar, ricordando Dante, l’organizzazione del premio nazionale ringrazia il Lions Club Milano Marittima 100 che ha donato ” Dante in mosaico” opera realizzata dal giovane artista Giona Collinelli, il mosaico è stato conferito al primo classificato il Prof Bruno Fiorentini, purtroppo scomparso quest’anno. Il professore Bruno Fiorentini ,studioso di Dante, ha vinto il concorso con “ Ode a dante ne 7 centenario della morte”, ricordiamo un verso di questa lirica :”A me, seguace umile e devoto/attento ai tuoi valori, alla tua penna,/sia dato adesso esprime un sol voto./ Dinanzi al tuo sacello, lì a Ravenna,ì/prostrarmi a venerare le tue ossa/ e dare voce all’anima commossa./

Alessandra Maltoni Presidente del Club Lion Milano Marittima 100, ricorda che questa è stata una delle iniziative promosse dal suo club per i 700 di Dante e che la poesia può cambiare la realtà:

“La poesia è sentimento ed ogni emozione che ne deriva è una magia in grado di portare chi legge in un mondo lontano, in una realtà parallela o un’altra dimensione dove riecheggiano valori, sensazioni, emozioni, leggerezze, timori. Poi c’è lo stupore che è la classica reazione ad un evento eccezionale, ad una magia, al miracolo delle parole.”