Lugo. La biblioteca propone la rassegna “Mondovisioni”

Martedì 19 ottobre alle 21 sarà proiettato “The Last Shelter” di Ousmane Samassékou. La proiezione si terrà presso il Salone Estense della Rocca. La casa dei migranti in Mali è un rifugio che accoglie chi è in transito verso nord, o sulla via del ritorno dopo un tentativo fallito di raggiungere l’Europa. Il documentario sussurra sogni e incubi di migranti ai margini del Sahara.

La rassegna “Mondovisioni” prevede sei film d’autore su attualità, informazione e diritti umani, selezionati da CineAgenzia tra i migliori documentari realizzati in ambito mondiale.

Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso è libero e gratuito.

Per maggiori informazioni, contattare la Biblioteca “Fabrizio Trisi” alle email trisi@comune.lugo.ra.it., www.bibliotecatrisi.it.