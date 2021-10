Onda Rosa Indipendente per Sos Donna: il Mei cerca artiste per la giornata contro la violenza sulle donne

Il MEI presenta La Musica al Plurale Femminile con la nuova edizione dell’Onda Rosa Indipendente per Sos Donna dopo i successi degli anni precedenti andati in onda su Rai Radio Live. L’evento live si terra’ Nella Giornata contro la Violenza sulle Donne di Giovedì 25 novembre dalle ore 21 e 30 al Piccadilly Club , Via Cavour 11, Faenza. Cantautrici, Cantanti e Dj e tanto altro al Femminile Plurale da non perdere per una serata unica ed esclusiva. Interverranno autorita’, istituzioni, associazioni e altre realta’.

Hanno già aderito le cantautrici Marzia Stano in arte Una con la nuova etichetta Elastico, Roberta Giallo, madrina del Premio dei Premi al MEI, Giulia Mei e il duo folk acustico delle Emisurela, vincitrici del contest Il Liscio nella Rete. Le artiste che volessero aderire, fanno sapere dal Mei, possono scrivere a: segreteria@materialimusicali.it fino al 31 ottobre.

In partnership con Rai Radio Live. Il programma sara’ registrato e sara’ messo in onda da Rai Radio Live.

All’ingresso ci sarà un’offerta libera per una raccolta fondi per i centri antiviolenza per le donne. Presenta Anna De Leo, conduttrice e speaker di Faenza Indie, la web radio della Casa della Musica che raccoglie la creatività degli artisti emergenti del territorio.

Fonte: www.meiweb.it