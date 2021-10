A Russi letture animate in biblioteca per ragazzi e bambini

Letture animate in biblioteca per ragazzi e bambini è un progetto che propone una serie di laboratori che si pongono il non semplice obiettivo di appassionare i bambini alla lettura, cercando di trovare le chiavi giuste per coinvolgere, motivare e rendere autonomi anche i lettori più piccoli. Ogni anno, a partire dal mese di ottobre fino a giugno, la biblioteca organizza delle letture pomeridiane in collaborazione con “Le Faville”, il gruppo di lettrici volontarie della biblioteca di Russi.

In questo anno “particolare”, a causa della pandemia, le Faville si sono rese disponibili per 4 incontri pomeridiani, ciascuno per una fascia diversa di età: 3-6 anni nel mese di ottobre, 6-10 anni a novembre, 11-13 a gennaio e 14-16 a febbraio. Questi laboratori, diversificati per età dei partecipanti, sono basati su temi comuni come l’amicizia, i sentimenti e il rispetto delle diversità.

Il primo incontro è atteso per giovedì 21 ottobre alle ore 17.00. Mentre martedì 26 ottobre, sempre alle ore 17, parte anche il ciclo di incontri di lettura in lingua inglese per bambini dai 7 ai 10 anni a cura del personale della biblioteca.

Spesso la lettura in lingua straniera viene vissuta dai ragazzi come un’imposizione, e frequentemente risulta impegnativa e di difficile comprensione. Da questa consapevolezza nasce l’idea di far riscoprire la bellezza della lettura in inglese anche ai più piccoli, con testi semplici e alla portata della loro conoscenza linguistica, in modo da fare appassionare alla vicenda narrata e allo stesso tempo migliorare la loro comprensione.

Posti limitati con richiesta di prenotazione e obbligo di Green Pass per gli accompagnatori.