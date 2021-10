Lugo: la Scuola di Musica festeggia il 250° anniversario della nascita di Giuseppe Malerbi con una rassegna di 3 appuntamenti

In occasione del 250° anniversario di nascita di Giuseppe Malerbi, la Scuola di Musica F.lli Malerbi organizza una rassegna dedicata al canonico musicista, che tra i suoi allievi ebbe l’onore di avere anche il giovane Gioachino Rossini durante il suo soggiorno a Lugo. Si tratta di un ciclo di tre appuntamenti in cui musica e parole si intrecceranno per far conoscere alla cittadinanza l’importanza di Giuseppe Malerbi, vissuto nel panorama musicale tra Sette e Ottocento.

Si inizierà venerdì 22 ottobre alle ore 21 presso il Salone Estense, con il concerto dal titolo “I Maestri di Rossini, Vita e Musica di Giuseppe e Luigi Malerbi, stravaganti maestri di musica e vita”, proposto dal clavicembalista Willem Peerik con la voce narrante della storica musicale Maria Chiara Mazzi.

Sabato 23 ottobre alle ore 17 sarà la volta del musicologo Paolo Fabbri, che terrà presso il Salone Estense una conferenza intitolata “Cosa sappiamo del maestro di Rossini?”, organizzata in collaborazione con gli Amici del Teatro Rossini.

L’evento conclusivo si terrà venerdì 29 ottobre alle ore 21 presso il teatrino di Villa Malerbi, con Marco Laganà al pianoforte e Paolo Parmiani come voce narrante, che proporranno la serata di musica e parole intitolata “La Letizia Musicale, sulle tracce di Giuseppe Malerbi”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e necessitano di prenotazione e Green Pass. Per maggiori informazioni 0545.38540 – malerbi@comune.lugo.ra.it – www.scuolamalerbi.com.