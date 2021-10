Al Teatro Alighieri di Ravenna concerto lirico a favore di AIL Ravenna con il duo “La Duplice Eco”

È in programma giovedì 28 ottobre, alle ore 21, nella Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna un concerto lirico a favore di AIL Ravenna. Si esibirà il duo “La Duplice Eco” composto da Iolanda Facciotto, mezzosoprano, e Rina Cellini, al pianoforte. L’iniziativa è promossa dall’AIL di Ravenna, con il patrocinio del Comune di Ravenna.

Il costo del biglietto d’ingresso al concerto è di € 10. Il ricavato verrà destinato a sostenere uno dei progetti che l’Associazione si impegna da anni a portare avanti, in particolare il servizio di Assistenza domiciliare medica e psicologica per i malati onco-ematologici in fase avanzata di malattia.

Programma

V. Bellini – Arie da camera:

Vaga luna

Dolente immagine

Il fervido desiderio

Vanne o rosa fortunata

Ma rendi pur contento

Malinconia, Ninfa gentile

Matteo Fanni Canelles

Sonata “The Soul of the Earth”

A. Thomas

da Mignon ” Connais tu le pays”

C. Saens Saens

da Sansone e Dalila “Mon coeur s’ouvre à ta voix”

C. Debussy

Arabesque per pianoforte

G. Donizetti

da La Favorita “O mio Fernando”

Info sul sito: www.ailravenna.it Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al n.371 3489886