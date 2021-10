Antonio De Rosa sulla promozione per over 65 per la prima della Stagione d’Opera: “il teatro è un luogo sicuro, il pubblico torni senza timori”

Con il Paradiso XXXIII di Elio Germano c’è stata la promozione per il pubblico più giovane. Per l’apertura della Stagione d’Opera 2021/22 del Teatro Alighieri arriva un dono per gli over 65, con ingressi omaggio alle recite de L’isola disabitata (del 23 e 24 ottobre). Che succede? Ravenna Manifestazioni è in vena di regali?

“In realtà, dopo il decreto governativo che ha finalmente riportato la capienza dei teatri al 100%, siamo impegnati a ricostruire un pubblico un po’ disabituato e un po’ impaurito a tornare nei luoghi chiusi. – mi dice al telefono il Sovrintendente Antonio De Rosa – Per cui noi non ci fermiamo mai né nella programmazione – dopo la Trilogia d’Autunno comincia la Stagione d’Opera e Balletto – né nella ricerca di nuove vie per riportare a teatro il pubblico. Con Elio Germano abbiamo fatto un’apertura ai giovani quando la capienza è tornata al 100%, e i giovani hanno risposto in maniera straordinaria. Fra l’altro, anch’io sono sceso in platea a vedere il bellissimo evento, perché volevo di nuovo provare questo senso di pienezza del teatro, questo spettacolo del trovarsi ancora gomito a gomito, senza il distanziamento cui eravamo abituati, in questo momento ritrovato di grande socialità e di cultura.”

Lo spettacolo di Elio Germano, una coproduzione di Ravenna Festival, fra l’altro sta riscuotendo successo a Ferrara e poi andrà a Rimini e successivamente nelle più importanti città italiane. Con le persone più anziane invece il discorso è diverso, perché all’interno di queste categorie d’età persistono timori e diffidenze. Per questo adesso c’è la promozione dedicata a chi ha più di 65 anni, che può richiedere due biglietti omaggio per una delle recite de L’isola disabitata (sabato 23 ottobre alle 20.30 e domenica 24 alle 15.30), che Franz Joseph Haydn compose nel 1799 per la corte ungherese e che a Ravenna è stata affidata a Fanny e Alexander, per la regia di Luigi De Angelis e con la direzione musicale di Nicola Valentini alla testa del Dolce Concento Ensemble. Per ricevere i biglietti, fino a esaurimento posti disponibili, è necessario presentarsi alla Biglietteria del Teatro muniti di un documento di identità.

“Gli anziani sono stati molto colpiti dalla pandemia – dice Antonio De Rosa – e hanno più timori dei giovani a frequentare i luoghi di spettacolo al chiuso. Lo si può capire. Ma proprio i luoghi di spettacolo e i teatri sono stati fra i luoghi più sicuri. Durante le due edizioni del Ravenna Festival e negli altri spettacoli che abbiamo proposto non si è mai verificato alcun caso di contagio, tutto si è svolto nella massima tranquillità e sicurezza. La nostra organizzazione è molto diligente e scrupolosa. Per cui dico alle persone più avanti con gli anni di tornare a teatro con grande serenità, non hanno nulla da temere, possono di nuovo vivere questo grande momento di piacere e di socialità. I nostri anziani, gli abbonati, quelli che per decenni hanno frequentato i nostri teatri e hanno contribuito a costruire questa splendida realtà, sono un patrimonio che non possiamo e non vogliamo perdere. Chiediamo anche alla stampa di darci una mano, affinché questa operazione serenità passi fra il pubblico. Con il Green Pass e la mascherina i teatri sono assolutamente sicuri: è questo il messaggio che vogliamo lanciare.”

“Per questo nel weekend del 23 e 24 ottobre in occasione della prima della Stagione d’Opera 2021/22 del Teatro Alighieri abbiamo messo in campo questa promozione per gli over 65: è un segnale preciso per chiedere agli anziani di avere fiducia e di accostarsi di nuovo al teatro senza timori” conclude il Sovrintendente De Rosa.