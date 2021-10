Sono aperte fino al 30 ottobre le iscrizioni ai corsi della scuola comunale d’arte Bartolomeo Ramenghi di Bagnacavallo per l’anno scolastico 2021/2022. Le lezioni partiranno poi a novembre. Per gli under 14 sono due le proposte. Bambine e bambini dai 4 ai 10 anni potranno partecipare al laboratorio di avvicinamento al mondo dell’arte e al pensiero creativo (giovedì ore 16.45-18.45), mentre per le ragazze e i ragazzi dagli 11 ai 14 anni ci sarà il laboratorio di avvicinamento alle diverse arti e alle loro tecniche (venerdì ore 16.45-18.45).

Agli adolescenti dai 14 anni in su è dedicato un corso di pittura che si terrà il giovedì dalle 18 alle 19.30, suddiviso in tre moduli (prospettiva e architettura del paesaggio, fumetto, chiaroscuro). Quattro sono infine i laboratori riservati agli adulti: incisione (giovedì ore 20.30-22.30), ceramica (mercoledì ore 20.30-22.30), pittura (mercoledì ore 20.30-22), disegno (giovedì ore 20.30-22). In tutti i laboratori saranno sperimentate le principali tecniche di ogni disciplina.

La scuola Ramenghi ha sede in via F.lli Bedeschi 9. Informazioni su costi, orari e tipologia dei corsi e i moduli di iscrizione sono disponibili sul sito www.comune.bagnacavallo.ra.it

Informazioni: 0545 280916 / scuoladisegno@comune.bagnacavallo.ra.it