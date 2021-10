Lugo: Riccardo Scandellari presenta “Fai di te stesso un brand. Essere autorevole e ispirare fiducia”

Appuntamento il 21 ottobre ore 18:00 con la presentazione del libro “Fai di te stesso un brand. Essere autorevole e ispirare fiducia” di Riccardo Scandellari, Dario Flaccovio Editore, 2021. La presentazione si terrà presso la Sala Convegni della Fondazione Cassa-Monte, via Manfredi 10. Dialogheranno con l’autore Luciana Cumino e Camilla Ghedini.

Riccardo Scandellari docente di marketing, comunicazione e Personal Branding per “Scuola Holden” è divulgatore, formatore e consulente in ambito branding e comunicazione, è il fondatore e autore di Skande, uno dei blog di marketing più seguiti in Italia.

Essere un brand significa occupare uno spazio nella mente di chi ti osserva. Un brand si materializza in una struttura mentale di informazioni rilevanti. Se pensi a una bevanda fresca, a uno smartphone o al barbiere, la tua mente colloca un prodotto, un marchio o un volto preciso davanti ai tuoi occhi. Hai fatto caso che, quando pensi a un determinato professionista, pensi a qualcuno che conosci e ti rassicura, che per te rappresenta l’ideale, il più affidabile o il meno rischioso? Quello che hai visualizzato per te è un brand. Il brand è un processo, non una formula matematica o una tattica estemporanea. Che tu sia imprenditore, professionista o solo in cerca di lavoro, hai l’esigenza di creare un brand di te stesso e puoi farlo comunicando ciò che ti differenzia, ossia la tua competenza, il tuo stile e la tua unicità.

“Con questo libro oggi miro dunque a guidarti a una vera trasformazione, alla comprensione di cosa significa la comunicazione e, soprattutto, all’operatività. Questa è la finalità che mi ha spinto a riscriverlo tutto, da cima a fondo, facendone uno strumento per aiutarti in modo ancora più strategico e attuale a fare di te stesso un brand.”

L’evento è organizzato dalla Biblioteca Trisi di Lugo.