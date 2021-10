Massa Lombarda. Il Centro culturale Venturini celebra Dante. Il 23 ottobre un open day ricco di attività

Il 23 ottobre il Centro Culturale Carlo Venturini, all’interno dei locali della Biblioteca Comunale di Massa Lombarda, celebrerà il Sommo Poeta in occasione del 700° anno dalla sua morte (1321-2021).

Alle 10 è prevista una piccola presentazione di Dante Alighieri e la lettura per bambini e bambine dai 5 ai 10 anni de “Il Viaggio di Dante”, con tanto di mostra bibliografica per ragazzi dal titolo “Il Viaggio di Dante”.

Alle 16 si terrà invece la presentazione in anteprima assoluta del libro “Le altrui scale – racconti per Dante”, con la partecipazione di Nevio Galeati, Linda Traversi e Paolo Casadio.

Alle 17.30 guida alla seconda stagione del Gruppo di Lettura dei Venturiniani in Biblioteca con “Nel mezzo del cammin…pomeridiano” a cura di Manuela Sangiorgi. La giornata si chiuderà alle 18 con letture dantesche a cura di Claudio Nostri e dell’Associazione Il Confine dal titolo “Amor che nella mente mi ragiona…”, per enfatizzare l’amicizia e la gioia del ritrovarsi nella Divina Commedia.

Per l’occasione, il Centro Culturale effettuerà l’apertura straordinaria con i seguenti orari: dalle 9.30-12.30 e dalle 15-19.00. Inoltre, durante tutta la giornata saranno attivi i servizi di prestito e consultazione dei libri. Per partecipare agli eventi in programma è consigliata la prenotazione e l’accesso alla biblioteca sarà possibile solo esibendo il Green Pass.