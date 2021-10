A Faenza un incontro su Cryptovalute e Blockchain: cosa sono e perché cambieranno il mondo

Sabato 23 ottobre, alle ore 16.30, alla Palestra della Scienza, in via Cavour, 7, a Faenza, è in programma l’incontro su “Cryptovalute e Blockchain: cosa sono e perché cambieranno il mondo”. Un’analisi sul nuovo mondo delle Cryptovalute e della tecnologia che sta dietro esse.

In questo incontro si parlerà del perché nascono, come si formano e come vengono scambiate e processate le Crytovalute tra cui Bitcoin.Verrà inoltre spiegata la tecnologia sottostante ad esse: la Blockchain, sempre più adottata anche per altri scopi e non solo per le transazioni finanziarie.

Gli obiettivi dell’incontro sono di far capire ad un interlocutore non professionale le basi che governano le Cryptovalute e la Blockchain senza addentrarsi nella matematica e negli aspetti più tecnici. In base alla normativa in atto per partecipare bisogna essere muniti di green pass e di mascherina. I posti sono contingentati per cui è necessario prenotarsi al 3392245684.